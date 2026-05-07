Operativo policial en Chepes permite recuperar $3.500.000 robados a un jubilado

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Un operativo policial permitió la recuperación de $3.500.000 que habían sido robados de una vivienda en el Barrio La Merced. El dinero, que incluía fondos de un préstamo bancario y una jubilación, fue hallado en el baño del damnificado pocas horas después de que se realizó la denuncia.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas cuando Zenón Alberto Rodríguez, de 80 años, dejó su casa en la Av. Belgrano Sur con la puerta sin llave. Al regresar apenas 20 minutos después, se dio cuenta de que faltaba un fajo de billetes que guardaba en su mesa de luz.

El Departamento de Investigaciones de Chepes identificó y demoró al sospechoso, Franco David González, de 25 años, apodado "Negro de las Tortas". En la inspección realizada a las 23:00 horas en la vivienda, la policía encontró el dinero escondido en un esquinero plástico dentro del baño, completamente intacto.

La Dra. María Elsa Roldán Martínez dispuso que el dinero fuera devuelto al denunciante en el lugar. El sospechoso, tras los exámenes médicos legales, recuperó su libertad, aunque permanece vinculado a la causa por hurto.