Cae una red de estafadores en Capital tras intentar vender lingotes de oro falsos

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Una operación de la División de Delitos Económicos ha permitido desarticular una presunta estafa relacionada con la venta de metales preciosos falsificados. El operativo se realizó en la intersección de Avenida Rivadavia y Benjamín de la Vega, donde se interceptó un vehículo que coincidía con las descripciones obtenidas durante la investigación.

La intervención se produjo tras una denuncia por la comercialización de un lingote de oro falso. Gracias a un seguimiento, se localizó un Volkswagen Suran en la zona céntrica, y se detuvo a su conductor, un hombre de 68 años de apellido Guimera.

En la requisa del vehículo, las autoridades encontraron 820.000 pesos y 6.100 dólares en efectivo, además de dos teléfonos celulares. Estos elementos serán analizados para identificar posibles vínculos con otros delitos. El conductor fue llevado a la base operativa para continuar con los trámites legales pertinentes, mientras que el caso está ahora a cargo de la justicia, que evaluará la participación del detenido en la estafa y el origen de los fondos encontrados.