Juicio por femicidio en La Rioja: avances en el caso de Susana Romero

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El juicio por el delito de homicidio agravado por alevosía y por razones de género avanza en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en la ciudad de La Rioja. La jueza Dra. Sara López Douglas, junto a los jueces Dres. Edith Elizabeth Agüero y Gustavo Díaz, escucharon hoy las pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado, J. A. T. P..

Durante la audiencia, la defensa planteó la nulidad del acta de levantamiento y secuestro realizada por la Policía Técnica Judicial, alegando irregularidades en el procedimiento. El tribunal decidió postergar el análisis de esta cuestión hasta el momento de dictar sentencia.

Los hechos se remontan al 20 de enero de 2022, cuando el imputado habría contactado a la víctima a través de Facebook para ofrecerle un servicio. Tras una discusión sobre el pago en su domicilio, el acusado atacó a la víctima con un arma blanca, causándole múltiples lesiones, y posteriormente con un objeto contundente, lo que resultó en su fallecimiento. Luego, ocultó el cuerpo en su vivienda y trató de eliminar evidencias, hasta que un tercero alertó a la policía.