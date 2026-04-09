Motociclista sufre grave accidente en "El Triángulo" y es abandonada en el lugar

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un grave siniestro vial ocurrió esta mañana en la intersección de Avenida 2 de Abril y Río de la Plata, donde una mujer de 49 años, identificada como María Sotomayor, fue embestida por un automóvil que se dio a la fuga. El accidente tuvo lugar minutos antes de las 11:30 en la zona conocida como "El Triángulo".

Sotomayor circulaba en una motocicleta Motomel Blitz de 110 cc cuando, por causas que aún se investigan, fue impactada por un vehículo de mayor porte. A raíz del fuerte impacto, cayó sobre la cinta asfáltica, sufriendo múltiples golpes y escoriaciones.

El servicio de emergencias DEM 107 llegó rápidamente al lugar, brindando las primeras curaciones y trasladando a la víctima a un centro asistencial para estudios más complejos. También intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, quienes aseguraron la escena y controlaron derrames de fluidos de la motocicleta.

La Policía de la Provincia está a cargo de la investigación, buscando testigos y revisando cámaras de seguridad para identificar el vehículo involucrado y localizar al conductor que abandonó el lugar.