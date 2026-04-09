Jueves, 9 de Abril 2026
Menor en estado grave tras accidente vial en Vichigasta: vecinos piden más seguridad en la ruta
Policiales

Menor en estado grave tras accidente vial en Vichigasta: vecinos piden más seguridad en la ruta

Una menor fue hospitalizada tras ser atropellada por una motocicleta en Vichigasta. Presenta lesiones graves y se instó a mejorar la seguridad vial en la zona.

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Un accidente de tránsito en Vichigasta dejó a una menor hospitalizada tras ser atropellada por una motocicleta. La niña, que circulaba en bicicleta, fue impactada por una Yamaha FZ 150 a cargo de un adolescente de 13 años, quien no llevaba casco al momento del incidente.

La médica de turno, Carolina Acuña, atendió a la niña en el lugar y decidió trasladarla en ambulancia al hospital local. Presentaba traumatismos en la cabeza, columna y su miembro inferior derecho, lo que llevó a su derivación a Chilecito para estudios más complejos. En el hospital Eleazar Herrera Motta, la doctora Marcela Soria reportó escoriaciones múltiples y la paciente permanecería en observación durante 24 horas en pediatría.

Las autoridades locales han subrayado la importancia de la seguridad vial, especialmente debido al creciente uso de bicicletas. Este incidente ha generado un llamado a la conciencia sobre el respeto a las normas de tránsito y la necesidad de mayor control en el uso del casco para motociclistas. La investigación sobre el siniestro sigue en curso, y se buscan medidas para prevenir futuros accidentes.

Etiquetas: vichigasta accidente de tránsito seguridad vial chilecito menores casco
TL;DR

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