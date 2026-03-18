La calesita infantil robada vuelve a su lugar tras la rápida intervención policial en La Rioja

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Un robo inusual ha tenido lugar en la Capital, donde una calesita infantil fue sustraída en el barrio El Gráfico. La situación dio un giro sorprendente cuando la búsqueda llevó a los investigadores a una gomería en el barrio Vargas, donde el propietario reveló que un hombre había dejado el juego allí con la intención de regresar, pero nunca lo hizo.

La calesita, que debería haber estado girando con niños, quedó inmóvil entre neumáticos y herramientas, lo que generó tanto sorpresa entre los investigadores como en la comunidad local, que no podía creer que un símbolo de alegría infantil hubiera sido objeto de un robo. Gracias a la intervención policial, el juego fue recuperado y devuelto a su dueño legítimo.

Este incidente resalta la necesidad de una mayor vigilancia en los espacios recreativos, especialmente en áreas donde los robos de bienes comunitarios se han vuelto más comunes. Las autoridades locales han expresado su compromiso de intensificar los patrullajes para mejorar la seguridad en los barrios y fomentar la colaboración entre ciudadanos y la Policía.