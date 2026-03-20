Viernes, 20 de Marzo 2026
La investigación sobre el caso Jéssica Mercado genera inquietud en la comunidad riojana
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La investigación sobre el caso Jéssica Mercado genera inquietud en la comunidad riojana

El Tribunal Superior de Justicia investiga posibles incumplimientos en medidas de protección tras un femicidio que impactó en la provincia. La auditoría busca esclarecer acciones de organismos involucrados.

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El Tribunal Superior de Justicia ha iniciado una investigación administrativa para determinar posibles incumplimientos en las medidas de protección hacia la víctima, tras un caso de femicidio seguido de suicidio que ha impactado a la comunidad. Esta acción fue confirmada por el secretario de Superintendencia, Fernando Bazán, quien aseguró que se busca auditar el desempeño judicial y administrativo en relación a las denuncias previas de Jéssica Mercado.

La investigación incluye la revisión de la actuación de organismos como los juzgados de Instrucción y Violencia de Género, así como del Ministerio Público Fiscal, la Policía y el Patronato de Liberados, para verificar si se activaron correctamente las medidas de restricción. Bazán destacó la importancia de esclarecer si se cumplieron los plazos y protocolos establecidos.

Además, el secretario mencionó una denuncia por violencia laboral en la Cámara Civil, donde se aplicó un protocolo vigente desde 2023 para prevenir el contacto entre una magistrada y otros empleados. Actualmente, la Justicia está a la espera de informes para evaluar la situación, advirtiendo que cualquier irregularidad podría llevar a sanciones disciplinarias.

Etiquetas: la rioja femicidio investigación administrativa justicia violencia de género protocolos de protección
TL;DR

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