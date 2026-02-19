La muerte de Simón en el Hospital de la Madre y el Niño despierta inquietud en la comunidad riojana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las investigaciones preliminares sobre la muerte de Simón, un bebé que falleció en el Hospital de la Madre y el Niño, han comenzado. El abogado Sergio Gómez, representante de la abuela del menor, confirmó que el caso está en fase de sumario policial, a la espera de resultados cruciales, como la autopsia y testimoniales de los padres.

La denuncia abarca no solo la posible mala praxis médica, sino también hechos de violencia obstétrica sufridos por la madre durante el parto. A pesar de que se había programado una cesárea debido a incompatibilidades, el equipo médico habría insistido en un parto natural, lo que ha generado cuestionamientos sobre la atención recibida.

Gómez expresó su preocupación por la falta de comunicación oficial del hospital tras la tragedia, señalando que este silencio indica desinterés institucional. Además, enfatizó la gravedad de la situación en el ámbito médico y cuestionó las políticas de ahorro en el sector salud, sugiriendo que podrían haber influido en la decisión de no realizar la cesárea.

La familia espera que el proceso judicial permita identificar a los responsables del trágico desenlace y que se tomen en cuenta las implicaciones graves que esto tiene tanto para la salud pública como para la confianza en el sistema de salud provincial.