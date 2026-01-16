La polémica de los policías viajeros: cuestionan sueldos estatales en el exterior

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El comisario Dante Felipe Nicolás Silva, jefe del Cuerpo de Adiestramiento Especial (CAPE) de la policía de La Rioja, y su esposa, la oficial subinspector Ainara Balinsky, han generado controversia debido a sus numerosos viajes internacionales, que han sido documentados en redes sociales. Recientemente, la pareja ha estado en Francia y España, y ha visitado destinos como Uruguay, Mar del Plata y las Cataratas del Iguazú.

Las imágenes de sus viajes han suscitado inquietudes entre sus colegas en la policía, quienes cuestionan cómo han financiado tales gastos, dado que sus ingresos mensuales son de aproximadamente 1.450.000 pesos para Silva y 1.200.000 pesos para Balinsky. Ambos están desvinculados de otros ingresos legales, lo que lleva a dudar sobre la viabilidad de su estilo de vida.

Actualmente, la pareja se encuentra en el extranjero, y se ha confirmado que Silva asistió a un partido de la Champions League. La situación ha encendido el debate sobre la transparencia y la ética de los funcionarios públicos en el ámbito policial.