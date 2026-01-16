Sábado, 17 de Enero 2026
La polémica de los policías viajeros: cuestionan sueldos estatales en el exterior
Policiales

La polémica de los policías viajeros: cuestionan sueldos estatales en el exterior

Un alto jefe policial de La Rioja, el comisario Dante Silva, y su esposa, Ainara Balinsky, han generado controversia por sus numerosos viajes internacionales, a pesar de sus salarios. Las fotos de sus lujosos recorridos han despertado dudas sobre el origen de sus fondos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 1 min de lectura
El comisario Dante Felipe Nicolás Silva, jefe del Cuerpo de Adiestramiento Especial (CAPE) de la policía de La Rioja, y su esposa, la oficial subinspector Ainara Balinsky, han generado controversia debido a sus numerosos viajes internacionales, que han sido documentados en redes sociales. Recientemente, la pareja ha estado en Francia y España, y ha visitado destinos como Uruguay, Mar del Plata y las Cataratas del Iguazú.

Las imágenes de sus viajes han suscitado inquietudes entre sus colegas en la policía, quienes cuestionan cómo han financiado tales gastos, dado que sus ingresos mensuales son de aproximadamente 1.450.000 pesos para Silva y 1.200.000 pesos para Balinsky. Ambos están desvinculados de otros ingresos legales, lo que lleva a dudar sobre la viabilidad de su estilo de vida.

Actualmente, la pareja se encuentra en el extranjero, y se ha confirmado que Silva asistió a un partido de la Champions League. La situación ha encendido el debate sobre la transparencia y la ética de los funcionarios públicos en el ámbito policial.

Etiquetas: la rioja policía viajes gastos dante silva cape
TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

779 articles →

