Marta Fort aclara detalles del accidente de tránsito y defiende su postura

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Marta Fort, hija del empresario Ricardo Fort, se vio involucrada en un accidente de tránsito en Palermo, donde atropelló a una mujer de **89 años**. Este incidente ha generado gran atención en los medios y redes sociales. Se conoció que, minutos antes, Fort también había chocado contra un motociclista, lo cual fue confirmado posteriormente.

Ante las críticas y la difusión de información errónea, Marta decidió aclarar los hechos en su cuenta de **Instagram**. Afirmó que la mujer atropellada "nunca estuvo inconsciente" y que se comunicó de inmediato con la policía para informar sobre el accidente. La periodista **Pilar Smith** también brindó detalles, indicando que el motociclista reconoció que el accidente fue culpa suya, mientras que en el caso de la mujer, esta cruzó la calle de manera imprudente.

Según informes, la mujer está fuera de peligro, aunque fue asistida por el personal del **SAME** tras el impacto. Se mencionó que el automóvil de Marta Fort fue secuestrado por la policía y el test de alcoholemia resultó negativo.