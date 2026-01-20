Martes, 20 de Enero 2026
Marta Fort aclara detalles del accidente de tránsito y defiende su postura

Marta Fort se pronunció sobre el accidente en Palermo donde atropelló a una mujer de 89 años, aclarando que la señora está fuera de peligro y que ella no estuvo inconsciente.

Marta Fort, hija del empresario Ricardo Fort, se vio involucrada en un accidente de tránsito en Palermo, donde atropelló a una mujer de **89 años**. Este incidente ha generado gran atención en los medios y redes sociales. Se conoció que, minutos antes, Fort también había chocado contra un motociclista, lo cual fue confirmado posteriormente.

Ante las críticas y la difusión de información errónea, Marta decidió aclarar los hechos en su cuenta de **Instagram**. Afirmó que la mujer atropellada "nunca estuvo inconsciente" y que se comunicó de inmediato con la policía para informar sobre el accidente. La periodista **Pilar Smith** también brindó detalles, indicando que el motociclista reconoció que el accidente fue culpa suya, mientras que en el caso de la mujer, esta cruzó la calle de manera imprudente.

Según informes, la mujer está fuera de peligro, aunque fue asistida por el personal del **SAME** tras el impacto. Se mencionó que el automóvil de Marta Fort fue secuestrado por la policía y el test de alcoholemia resultó negativo.

Etiquetas: argentina accidente de tránsito marta fort palermo motociclista noticias policiales
