Martínez denuncia estafa y espera ser liberado tras su defensa en La Rioja
Martínez denuncia estafa y espera ser liberado tras su defensa en La Rioja

El exfuncionario municipal Martínez podría ser liberado en las próximas horas tras un mes de detención, mientras su defensa sostiene que es víctima de una estafa en la venta de entradas para Cosquín Rock. Su situación es crítica, con cuentas bloqueadas y pérdida de empleo, a la espera de que se aclare su implicancia en el caso.

Se espera que Martínez, exfuncionario municipal, recupere su libertad en las próximas horas tras haber estado un mes detenido. Su abogada, Soledad Varas, argumenta que Martínez también es víctima de una estafa relacionada con la venta de entradas para el festival Cosquín Rock.

La defensa sostiene que, al no haber tenido responsabilidad penal en la maniobra, el dinero recaudado fue transferido a Coronel, quien sería el principal implicado. Varas indicó que Martínez actuó como un mero intermediario y que nunca sospechó de irregularidades debido a su contacto previo con Coronel.

La situación personal y económica de Martínez es grave, ya que ha perdido su empleo y tiene bloqueadas todas sus cuentas bancarias. Varas afirmó que su cliente está “perjudicado al 100 por ciento” y que, una vez liberado, evaluará acciones legales contra Coronel. La abogada espera que la investigación aclare la responsabilidad sobre los fondos involucrados en la estafa.

