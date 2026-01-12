Más de 3 kilos de marihuana incautados en control de ruta en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En un operativo de control de ruta, las autoridades secuestraron más de 3 kilos de marihuana en La Rioja. La intervención se llevó a cabo en un puesto de control establecido por la policía provincial.

El procedimiento se realizó en el contexto de un operativo de seguridad, donde los agentes detectaron la sustancia ilegal en un vehículo. Los involucrados fueron detenidos y se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar el origen de la droga.

Este tipo de acciones busca intensificar la lucha contra el narcotráfico en la región, contribuyendo a la seguridad de la comunidad.