Más de 3 kilos de marihuana incautados en control de ruta en La Rioja
Más de 3 kilos de marihuana incautados en control de ruta en La Rioja

Durante un control en la ruta, se incautaron más de 3 kilos de marihuana. Este hecho resalta la lucha contra el narcotráfico en la región.

En un operativo de control de ruta, las autoridades secuestraron más de 3 kilos de marihuana en La Rioja. La intervención se llevó a cabo en un puesto de control establecido por la policía provincial.

El procedimiento se realizó en el contexto de un operativo de seguridad, donde los agentes detectaron la sustancia ilegal en un vehículo. Los involucrados fueron detenidos y se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar el origen de la droga.

Este tipo de acciones busca intensificar la lucha contra el narcotráfico en la región, contribuyendo a la seguridad de la comunidad.

