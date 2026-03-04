Menores detenidos en Chamical por imprudencias al conducir motocicletas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un incidente vial grave ocurrió el martes 3 de marzo a las 16:00 sobre la Ruta Nacional N° 79, frente al kiosco “Gory” en Chamical. Un menor de 15 años, identificado como Díaz Arroyo, manejaba una motocicleta 160cc sin dominio y realizando maniobras peligrosas, conocidas como “willy”.

El joven iba acompañado por una adolescente de 17 años, Corzo Pereyra, quien perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. La joven fue atendida por personal de salud y trasladada al hospital local para observación y estudios adicionales.

El conductor fue llevado junto a la moto a la dependencia correspondiente debido a su edad. La intervención de la policía, liderada por el Comisario Julio César Villagra, no solo busca abordar el incidente, sino que también plantea preocupación en la comunidad por la repetición de estos comportamientos peligrosos entre los jóvenes, habiendo ya ocurrido trágicos accidentes en el pasado.