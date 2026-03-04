Miércoles, 4 de Marzo 2026
Menores detenidos en Chamical por imprudencias al conducir motocicletas
Menores detenidos en Chamical por imprudencias al conducir motocicletas

Un menor de 15 años fue demorado en Chamical tras realizar maniobras peligrosas en una motocicleta, dejando a su acompañante de 17 años en el hospital. La comunidad se preocupa por estos episodios recurrentes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h
Un incidente vial grave ocurrió el martes 3 de marzo a las 16:00 sobre la Ruta Nacional N° 79, frente al kiosco “Gory” en Chamical. Un menor de 15 años, identificado como Díaz Arroyo, manejaba una motocicleta 160cc sin dominio y realizando maniobras peligrosas, conocidas como “willy”.

El joven iba acompañado por una adolescente de 17 años, Corzo Pereyra, quien perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. La joven fue atendida por personal de salud y trasladada al hospital local para observación y estudios adicionales.

El conductor fue llevado junto a la moto a la dependencia correspondiente debido a su edad. La intervención de la policía, liderada por el Comisario Julio César Villagra, no solo busca abordar el incidente, sino que también plantea preocupación en la comunidad por la repetición de estos comportamientos peligrosos entre los jóvenes, habiendo ya ocurrido trágicos accidentes en el pasado.

TL;DR

