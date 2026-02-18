Miércoles, 18 de Febrero 2026
Misteriosa muerte en Nonogasta: la policía investiga las circunstancias del fallecimiento de Jorge Waldo Reyes.
Misteriosa muerte en Nonogasta: la policía investiga las circunstancias del fallecimiento de Jorge Waldo Reyes.

La muerte de Jorge Waldo Reyes en Nonogasta ha provocado una investigación judicial. Las autoridades piden colaboración ciudadana para esclarecer las circunstancias del hecho.

La comunidad de Nonogasta se encuentra consternada tras el hallazgo del cuerpo de un hombre identificado como Jorge Waldo Reyes. La investigación, iniciada por las autoridades locales, se activó después de que una mujer de 50 años reportara su ausencia laboral y decidiera buscarlo en su vivienda y en una finca cercana.

La Comisaría Distrito Nonogasta, bajo el mando del sargento Luciano Nieto y el cabo Fabián Macia, confirmó la presencia del cuerpo en el lugar. El juez de turno, Jorge Jalil, y el fiscal Ariel Ormeño fueron notificados para tomar las medidas necesarias que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte.

Las autoridades han solicitado la colaboración de la población para obtener información que pueda ser relevante para la investigación. La intervención judicial destaca la necesidad de comprender los hechos, ya que las circunstancias que rodean la muerte de Reyes podrían influir en la seguridad de la comunidad.

