Martes, 17 de Marzo 2026
Modificación de carátula en causa por estafa: 400 afectados en La Rioja
Policiales

Modificación de carátula en causa por estafa: 400 afectados en La Rioja

Cientos de familias afectadas por una estafa laboral en el festival Cosquín Rock piden justicia. La causa involucra hasta 400 víctimas y busca cambiar la imputación a Asociación Ilícita.

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Un grupo numeroso de víctimas de una estafa relacionada con el festival Cosquín Rock se movilizó hacia el domicilio de Diego Díaz, uno de los principales implicados, para exigir justicia. La protesta, que contaba con autorización policial, culminó en un incidente violento cuando una mujer agredió a Abigail Brizuela, lo que llevó a la presentación de una denuncia penal.

Los afectados habían sido engañados por una falsa oferta laboral que prometía sueldos de 2 millones de pesos y hospedaje a cambio de un depósito de entre 90 mil y 350 mil pesos para «gastos». Sin embargo, días antes de la fecha pactada, se les informó que el viaje no se llevaría a cabo. Actualmente, hay cuatro acusados en el caso, incluyendo a Díaz y Coronel, quien se encuentra detenido.

El abogado de los demandantes, Fernando Brizuela, explicó que la cantidad de víctimas podría cambiar la situación judicial, ya que se estima que entre 150 y 400 personas fueron afectadas. La querella planea solicitar un endurecimiento de las imputaciones, pasando de estafa a asociación ilícita, debido a la organización detrás del fraude.

Hasta el momento, los damnificados permanecen organizados bajo la supervisión de la Comisaría Octava, a la espera de que la causa avance y se unifiquen los expedientes. Las víctimas esperan que el dinero recuperado durante los operativos sea utilizado para resarcir a las familias que confiaron en una promesa laboral que resultó ser falsa.

Etiquetas: argentina estafa protesta justicia víctimas cosquín rock
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