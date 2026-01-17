Morena Rial enfrenta nuevos obstáculos legales que retrasan su libertad condicional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La situación de Morena Rial en la cárcel de la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena se ha vuelto más complicada tras un nuevo revés judicial. La jueza Andrea Rodríguez Mentasti rechazó la solicitud de prisión domiciliaria y excarcelación presentada por sus abogados, quienes argumentaron que la influencer había mostrado arrepentimiento y se encontraba en tratamiento psicológico.

El periodista Martín Candalaft informó que la jueza recordó que Morena había quebrantado previamente un beneficio de excarcelación. Actualmente, su situación está en manos de la Corte de Casación, tras el rechazo de la Cámara. Morena Rial ha estado en prisión desde septiembre de 2025, luego de no cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia tras un robo en Villa Adelina.

Durante su tiempo en la cárcel, ha mantenido una buena conducta e incluso ha comenzado a realizar tareas administrativas. Sin embargo, la falta de cumplimiento en sus obligaciones judiciales, como no presentar el certificado de su tratamiento psicológico y psiquiátrico, ha contribuido a que continúe encarcelada.