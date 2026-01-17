Domingo, 18 de Enero 2026
Morena Rial enfrenta nuevos obstáculos legales que retrasan su libertad condicional
Morena Rial enfrenta nuevos obstáculos legales que retrasan su libertad condicional

Morena Rial enfrenta un nuevo revés judicial que complica su situación en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. La jueza rechazó su pedido de excarcelación y prisión domiciliaria, complicando su futuro.

La situación de Morena Rial en la cárcel de la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena se ha vuelto más complicada tras un nuevo revés judicial. La jueza Andrea Rodríguez Mentasti rechazó la solicitud de prisión domiciliaria y excarcelación presentada por sus abogados, quienes argumentaron que la influencer había mostrado arrepentimiento y se encontraba en tratamiento psicológico.

El periodista Martín Candalaft informó que la jueza recordó que Morena había quebrantado previamente un beneficio de excarcelación. Actualmente, su situación está en manos de la Corte de Casación, tras el rechazo de la Cámara. Morena Rial ha estado en prisión desde septiembre de 2025, luego de no cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia tras un robo en Villa Adelina.

Durante su tiempo en la cárcel, ha mantenido una buena conducta e incluso ha comenzado a realizar tareas administrativas. Sin embargo, la falta de cumplimiento en sus obligaciones judiciales, como no presentar el certificado de su tratamiento psicológico y psiquiátrico, ha contribuido a que continúe encarcelada.

