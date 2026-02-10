Mujer enfrentará juicio por amenazar a su expareja en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de La Rioja ha dictado el procesamiento de María L. C. por el delito de amenazas, según el artículo 149 bis del Código Penal. Esta decisión fue tomada el 6 de febrero de 2026 tras una exhaustiva revisión de las pruebas presentadas en el marco de una denuncia presentada por un hombre con quien la imputada tiene hijos en común.

El denunciante relató episodios de hostigamiento y amenazas, incluyendo un incidente en febrero de 2024 cerca de un local gastronómico de la ciudad, donde la acusada habría expresado intimidaciones en su contra. La intervención judicial fue motivada por el temor que sentía el denunciante por su integridad física y psicológica.

Durante el proceso, se incorporaron diversas pruebas, como registros audiovisuales y testimonios. La imputada optó por no declarar. El juez, tras analizar la evidencia, determinó que existían fundamentos suficientes para el procesamiento y la prisión preventiva por el delito de amenazas, aunque se mantuvo su libertad provisoria. Además, se ordenó un embargo de bienes por un monto de 150.000 pesos para asegurar las costas del proceso.