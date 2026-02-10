Martes, 10 de Febrero 2026
Mujer enfrentará juicio por amenazar a su expareja en La Rioja
Policiales

Mujer enfrentará juicio por amenazar a su expareja en La Rioja

El Juzgado de Instrucción N° 2 de La Rioja procesó a María L. C. por amenazas, tras denuncias de hostigamiento en su relación con un ex pareja. Se impuso un embargo de 150.000 pesos como medida cautelar.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de La Rioja ha dictado el procesamiento de María L. C. por el delito de amenazas, según el artículo 149 bis del Código Penal. Esta decisión fue tomada el 6 de febrero de 2026 tras una exhaustiva revisión de las pruebas presentadas en el marco de una denuncia presentada por un hombre con quien la imputada tiene hijos en común.

El denunciante relató episodios de hostigamiento y amenazas, incluyendo un incidente en febrero de 2024 cerca de un local gastronómico de la ciudad, donde la acusada habría expresado intimidaciones en su contra. La intervención judicial fue motivada por el temor que sentía el denunciante por su integridad física y psicológica.

Durante el proceso, se incorporaron diversas pruebas, como registros audiovisuales y testimonios. La imputada optó por no declarar. El juez, tras analizar la evidencia, determinó que existían fundamentos suficientes para el procesamiento y la prisión preventiva por el delito de amenazas, aunque se mantuvo su libertad provisoria. Además, se ordenó un embargo de bienes por un monto de 150.000 pesos para asegurar las costas del proceso.

Etiquetas: la rioja procesamiento amenazas justicia ministerio público fiscal crimen
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1595 articles →

Artículos relacionados

Investigan las circunstancias de la muerte de Domingo Ormeño en Las Higuerillas

Cuerpo calcinado en Las Higuerillas: la policía avanza en la investigación

Condena histórica en Chaco: el Clan Sena enfrenta prisión perpetua por femicidio
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar