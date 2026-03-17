Martes, 17 de Marzo 2026
Operativo de seguridad en Buenos Aires: arrestan a un fugitivo riojano
Policiales

Operativo de seguridad en Buenos Aires: arrestan a un fugitivo riojano

La policía detuvo a tres personas con pedidos de captura en Buenos Aires, incluido un buscado por la Justicia de La Rioja. Se intensificaron los controles en eventos masivos. ¿Cómo impactará esto en la seguridad pública?

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Durante un extenso operativo de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se logró la detención de tres individuos con pedidos de captura. Uno de estos detenidos es buscado por la Justicia de La Rioja debido a una causa en investigación.

La captura se produjo gracias a un aumento en los controles de antecedentes en los accesos a eventos con gran afluencia de público, como la carrera del TC2000 y un partido de River Plate en el Estadio Monumental. Las fuerzas de seguridad destacaron que el operativo incluyó filtros en puntos estratégicos, lo que permitió identificar a personas con deudas pendientes ante la ley.

Se prevé que se inicien los trámites legales necesarios para que el detenido sea trasladado al juzgado de La Rioja que lo requiere. Este suceso pone de manifiesto la eficacia de los sistemas de verificación en eventos de gran escala, demostrando la capacidad de las fuerzas de seguridad para localizar a individuos con causas abiertas.

Etiquetas: la rioja detención operativo de seguridad justicia policía eventos deportivos
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