Operativos de Gendarmería en La Rioja: más de 100 semillas de cannabis incautadas

En un operativo de prevención en la Ruta Nacional N° 38, efectivos del Grupo “Talamuyuna”, perteneciente al Escuadrón 58 “La Rioja”, realizaron un control que resultó en el hallazgo de 5,9 gramos de “cannabis sativa” y 1,1 gramos de clorhidrato de cocaína. El Juzgado Federal de La Rioja determinó que el conductor quedara supeditado a la causa, y se ordenó el secuestro de las sustancias.

Adicionalmente, en la misma ruta, miembros de la Sección “Aimogasta” del Escuadrón 24 “Chilecito” detuvieron un vehículo Fiat Cronos y encontraron un frasco con sustancias no especificadas. Este tipo de operativos busca prevenir el tráfico de estupefacientes en la región.

En otros controles realizados en la Ruta Nacional N° 7, específicamente en el Puesto interprovincial Desaguadero en San Luis, se detectaron diversas sustancias ilegales, incluyendo marihuana y metanfetaminas. Los involucrados en estos procedimientos también quedaron supeditados a la causa con intervención de la Fiscalía Federal.