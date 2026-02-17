Martes, 17 de Febrero 2026
Operativos de Gendarmería en La Rioja: más de 100 semillas de cannabis incautadas
Policiales

Operativos de Gendarmería en La Rioja: más de 100 semillas de cannabis incautadas

Efectivos del Escuadrón 58 “La Rioja” incautaron 5,9 gramos de marihuana y 1,1 gramos de cocaína durante un control en Ruta Nacional N° 38. Los involucrados quedaron a disposición del Juzgado Federal.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En un operativo de prevención en la Ruta Nacional N° 38, efectivos del Grupo “Talamuyuna”, perteneciente al Escuadrón 58 “La Rioja”, realizaron un control que resultó en el hallazgo de 5,9 gramos de “cannabis sativa” y 1,1 gramos de clorhidrato de cocaína. El Juzgado Federal de La Rioja determinó que el conductor quedara supeditado a la causa, y se ordenó el secuestro de las sustancias.

Adicionalmente, en la misma ruta, miembros de la Sección “Aimogasta” del Escuadrón 24 “Chilecito” detuvieron un vehículo Fiat Cronos y encontraron un frasco con sustancias no especificadas. Este tipo de operativos busca prevenir el tráfico de estupefacientes en la región.

En otros controles realizados en la Ruta Nacional N° 7, específicamente en el Puesto interprovincial Desaguadero en San Luis, se detectaron diversas sustancias ilegales, incluyendo marihuana y metanfetaminas. Los involucrados en estos procedimientos también quedaron supeditados a la causa con intervención de la Fiscalía Federal.

Etiquetas: la rioja chilecito seguridad vial drogas operativo justicia federal
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1682 articles →

Artículos relacionados

Intervención de Asociación Protectora tras denuncias de maltrato animal en Chilecito

Joven gravemente herido tras choque en Avenida Circunvalación de La Rioja

Avanza el juicio por el femicidio de Susana Romero: expectativas en la comunidad riojana
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar