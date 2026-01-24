Sábado, 24 de Enero 2026
Operativos en la Capital: hallan drogas en allanamientos por narcomenudeo

Allanamientos en la Capital de La Rioja revelan sustancias prohibidas en el marco de un operativo contra el narcomenudeo. La situación genera preocupación entre los vecinos y destaca la necesidad de una respuesta integral ante el aumento del consumo de drogas. Se esperan más detalles sobre las detenciones y medidas a seguir.

Este domingo, se realizaron allanamientos en la Capital de La Rioja como parte de un operativo contra el narcomenudeo. Durante la acción, se hallaron sustancias prohibidas, incluyendo marihuana y cocaína, aunque aún se desconoce la cantidad exacta de lo incautado. La investigación se lleva a cabo bajo la dirección de un juzgado federal.

A pesar de que no se han confirmado detenidos, hay personas demoradas a la espera de la resolución judicial. El operativo ha contado con un notable despliegue policial, incluyendo a la Policía Motorizada y personal especializado en narcotráfico, lo que ha generado preocupación entre los vecinos respecto al aumento del consumo de drogas en la comunidad.

Las autoridades locales están intensificando sus esfuerzos para combatir esta problemática, que no solo afecta la seguridad pública, sino también la salud de los jóvenes. En respuesta, los vecinos han comenzado a organizarse, realizando reuniones con autoridades para discutir estrategias de seguridad y alternativas recreativas que promuevan un ambiente más saludable.

Se espera que en los próximos días haya más información sobre el operativo y posibles futuras detenciones. La colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad se considera esencial para abordar el problema de manera integral.

