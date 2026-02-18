Miércoles, 18 de Febrero 2026
Operativos en La Rioja: más de 100 semillas de cannabis confiscadas por autoridades

Más de 100 semillas de cannabis fueron incautadas en La Rioja durante operativos de seguridad. Los controles se realizaron en rutas locales para prevenir el tráfico de estupefacientes.

Durante una serie de operativos realizados por fuerzas de seguridad, se incautaron más de 100 semillas de cannabis en La Rioja, como parte de controles rutinarios destinados a prevenir el tráfico de estupefacientes. En uno de los procedimientos, un conductor fue detenido en la Ruta Nacional N° 7, donde transportaba marihuana, metanfetaminas y LSD, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía Federal de San Luis.

También en Mendoza, se registró un automóvil que provenía de Villa Las Cuevas, donde se encontraron diversas cantidades de cannabis y marihuana. Los ocupantes del vehículo quedaron supeditados a la causa. En La Rioja, el Grupo “Talamuyuna” realizó un control en la Ruta Nacional N° 38, donde un perro antinarcóticos detectó cannabis y cocaína entre las pertenencias de los pasajeros, resultando en un secuestro del estupefaciente y la sujeción del causante a la causa por parte del Juzgado Federal de La Rioja.

Además, en un operativo en la Ruta Provincial N° 9, la Sección “Aimogasta” encontró un frasco de vidrio con cannabis en un vehículo detenido. Estas acciones reflejan un esfuerzo continuo por parte de las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico en la región.

