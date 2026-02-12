Jueves, 12 de Febrero 2026
Prisión perpetua para el asesino del diputado Olivares: justicia tardía en el caso de 2019
Prisión perpetua para el asesino del diputado Olivares: justicia tardía en el caso de 2019

El caso del asesinato del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón culminó con la confirmación de prisión perpetua para Juan Jesús Fernández. Este fallo, que cierra un episodio trágico del 2019, resalta la creciente preocupación por la seguridad y la violencia política en el país. La comunidad riojana espera que se tomen medidas para evitar futuros crímenes.

Este martes culminó el proceso judicial por el asesinato del diputado nacional Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, con el rechazo del último recurso presentado por la defensa de Juan Jesús Fernández, el único condenado vivo en el caso. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal confirmó la condena a prisión perpetua por homicidio agravado, desestimando la solicitud de la defensa como inadmisible.

El crimen ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando Olivares y Yadón fueron atacados durante su caminata matutina en la plaza del Congreso Nacional. La violencia política generó un fuerte impacto en la sociedad, planteando un debate sobre la seguridad pública y la protección de los funcionarios. La figura de Olivares ha emergido como un símbolo en la lucha contra la impunidad.

Las repercusiones del fallo han resonado en diversos ámbitos, siendo un llamado a la acción para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de los representantes del pueblo. La familia de las víctimas ha expresado su satisfacción por la resolución, aunque el dolor por su pérdida continúa siendo profundo.

