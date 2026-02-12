Prisión perpetua para el asesino del diputado Olivares: justicia tardía en el caso de 2019

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este martes culminó el proceso judicial por el asesinato del diputado nacional Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, con el rechazo del último recurso presentado por la defensa de Juan Jesús Fernández, el único condenado vivo en el caso. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal confirmó la condena a prisión perpetua por homicidio agravado, desestimando la solicitud de la defensa como inadmisible.

El crimen ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando Olivares y Yadón fueron atacados durante su caminata matutina en la plaza del Congreso Nacional. La violencia política generó un fuerte impacto en la sociedad, planteando un debate sobre la seguridad pública y la protección de los funcionarios. La figura de Olivares ha emergido como un símbolo en la lucha contra la impunidad.

Las repercusiones del fallo han resonado en diversos ámbitos, siendo un llamado a la acción para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de los representantes del pueblo. La familia de las víctimas ha expresado su satisfacción por la resolución, aunque el dolor por su pérdida continúa siendo profundo.