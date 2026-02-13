Rápida acción de bomberos evita tragedia en incendio de salón de té en Sanagasta

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un incendio en un salón de té en Sanagasta ha generado preocupación entre los vecinos. El siniestro ocurrió cuando la propietaria, Martha Emma Bevilacqua Igarza, de 70 años, salió a tirar la basura y al regresar encontró el fuego, que se habría originado en una cortina cercana a la cocina.

Los bomberos voluntarios, bajo la dirección de Albrecht Gustavo y Nieto Exequiel, llegaron rápidamente y lograron controlar la situación, evitando que el fuego se propagara a la vivienda de Bevilacqua. Tras la intervención, el equipo continúa trabajando en el área para asegurar que no queden focos de calor.

Afortunadamente, no se registraron heridos, lo que es un alivio para la comunidad. Este incidente ha puesto de relieve la necesidad de mejorar la seguridad en los comercios locales y ha impulsado a los vecinos a discutir medidas preventivas, como la instalación de extintores y la realización de simulacros de evacuación. La comunidad de Sanagasta se encuentra unida en la búsqueda de soluciones para prevenir futuros siniestros.