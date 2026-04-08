Recuperación positiva de Alexis Herrera Mora tras su caída en La Rioja

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La comunidad sigue con atención la recuperación de Alexis Herrera Mora, un joven obrero que sobrevivió a una caída desde un edificio en construcción en la Avenida Facundo Quiroga. Aunque ha despertado y su evolución es favorable, su estado de salud sigue siendo reservado debido a la gravedad de las lesiones.

El sistema público de salud, especialmente el Hospital Vera Barros, ha sido elogiado por su esfuerzo en salvarle la vida tras la caída de más de 30 metros. La Comisaría Primera ya ha tomado testimoniales de la familia en el marco de la investigación judicial, que se centra en las falencias de seguridad del lugar de trabajo.

Se denunció que los obreros estaban expuestos a condiciones de trabajo extremadamente peligrosas, sin arneses y en un entorno de negligencia. La querella ha indicado que se investigará la responsabilidad del empresario y de los gremios involucrados. Además, se reveló que Herrera Mora recibía un salario semanal de 130.000 pesos, muy por debajo de los convenios establecidos.

La empresa Folledo se ha ofrecido a cubrir medicamentos y continuar con los pagos, pero el entorno legal de la víctima ha dejado claro que no se sacrificarán los derechos laborales. Actualmente, no se ha determinado el monto de la demanda civil, ya que se está a la espera de evaluar posibles secuelas permanentes. La incertidumbre sobre el futuro del trabajador persiste.