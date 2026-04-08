Miércoles, 8 de Abril 2026
Recuperación positiva de Alexis Herrera Mora tras su caída en La Rioja
Policiales

Recuperación positiva de Alexis Herrera Mora tras su caída en La Rioja

Alexis Herrera Mora, obrero que cayó de más de 30 metros, evoluciona favorablemente tras una cirugía, aunque su estado sigue reservado. Se investiga la falta de seguridad en su trabajo y su remuneración de 130.000 pesos, muy inferior a lo estipulado. La demanda por daños aún no tiene cifra definida.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La comunidad sigue con atención la recuperación de Alexis Herrera Mora, un joven obrero que sobrevivió a una caída desde un edificio en construcción en la Avenida Facundo Quiroga. Aunque ha despertado y su evolución es favorable, su estado de salud sigue siendo reservado debido a la gravedad de las lesiones.

El sistema público de salud, especialmente el Hospital Vera Barros, ha sido elogiado por su esfuerzo en salvarle la vida tras la caída de más de 30 metros. La Comisaría Primera ya ha tomado testimoniales de la familia en el marco de la investigación judicial, que se centra en las falencias de seguridad del lugar de trabajo.

Se denunció que los obreros estaban expuestos a condiciones de trabajo extremadamente peligrosas, sin arneses y en un entorno de negligencia. La querella ha indicado que se investigará la responsabilidad del empresario y de los gremios involucrados. Además, se reveló que Herrera Mora recibía un salario semanal de 130.000 pesos, muy por debajo de los convenios establecidos.

La empresa Folledo se ha ofrecido a cubrir medicamentos y continuar con los pagos, pero el entorno legal de la víctima ha dejado claro que no se sacrificarán los derechos laborales. Actualmente, no se ha determinado el monto de la demanda civil, ya que se está a la espera de evaluar posibles secuelas permanentes. La incertidumbre sobre el futuro del trabajador persiste.

Etiquetas: la rioja accidente de trabajo hospital vera barros seguridad laboral derechos laborales investigación judicial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2890 articles →

Artículos relacionados

Padres del Colegio N° 18 organizan marcha por la creciente inseguridad en la zona

Incendio de vehículo genera caos en Avenida Ramírez de Velasco en La Rioja capital

Detención del hijastro tras confirmarse muerte natural de Bellora en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar