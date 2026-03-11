Miércoles, 11 de Marzo 2026
Rescate en Chepes: vecinos alertan sobre menores solas en el Barrio INTA
Rescate en Chepes: vecinos alertan sobre menores solas en el Barrio INTA

Una intervención policial en Chepes rescató a dos niñas de 8 y 10 años que estaban solas en una vivienda. Su madre, de 37 años, fue localizada tras varias horas de búsqueda.

Una situación de abandono temporal de dos menores de edad en Chepes llevó a una intervención policial anoche. Los efectivos de la Comisaría de la Mujer, el Menor y la Familia actuaron tras recibir un aviso que alertaba sobre la presencia de las niñas, de 8 y 10 años, solas en una vivienda del Barrio INTA.

El operativo comenzó alrededor de las 22.00 horas bajo la dirección del Comisario Martín Sánchez. Al llegar al lugar, encontraron a una vecina de 26 años que había tomado la iniciativa de cuidar a las menores hasta que arribaran las autoridades. Según el informe, la madre de las niñas había salido de casa a las 18.00 horas, dejándolas solas por varias horas.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las menores, la policía inició una búsqueda para localizar a su madre, identificada como Robledo, de 37 años. Finalmente, fue encontrada en la intersección de las calles Alberdi y Mariano Moreno. Posteriormente, la mujer fue llevada de regreso a su hogar para hacerse cargo de sus hijas. El área de Sumario Judicial y el Área de Niñez y Adolescencia también fueron notificados sobre el incidente.

Etiquetas: chepes comisaría de la mujer menores abandonados seguridad infantil políticas de protección policía
