Rescate en Chepes: vecinos alertan sobre menores solas en el Barrio INTA

Una situación de abandono temporal de dos menores de edad en Chepes llevó a una intervención policial anoche. Los efectivos de la Comisaría de la Mujer, el Menor y la Familia actuaron tras recibir un aviso que alertaba sobre la presencia de las niñas, de 8 y 10 años, solas en una vivienda del Barrio INTA.

El operativo comenzó alrededor de las 22.00 horas bajo la dirección del Comisario Martín Sánchez. Al llegar al lugar, encontraron a una vecina de 26 años que había tomado la iniciativa de cuidar a las menores hasta que arribaran las autoridades. Según el informe, la madre de las niñas había salido de casa a las 18.00 horas, dejándolas solas por varias horas.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las menores, la policía inició una búsqueda para localizar a su madre, identificada como Robledo, de 37 años. Finalmente, fue encontrada en la intersección de las calles Alberdi y Mariano Moreno. Posteriormente, la mujer fue llevada de regreso a su hogar para hacerse cargo de sus hijas. El área de Sumario Judicial y el Área de Niñez y Adolescencia también fueron notificados sobre el incidente.