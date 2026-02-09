Lunes, 9 de Febrero 2026
Rescate heroico en Andolucas: joven cordobés a salvo tras peligro de ahogarse
Policiales

Rescate heroico en Andolucas: joven cordobés a salvo tras peligro de ahogarse

Un joven de Córdoba fue rescatado de ahogarse en Andolucas gracias a la intervención de un policía de Aimogasta. Este incidente destaca la necesidad de fortalecer la seguridad en zonas turísticas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Un joven de Córdoba fue rescatado de una situación crítica en el agua en Andolucas, específicamente en la zona conocida como “La Olla”, un sitio frecuentado por vecinos y turistas. La intervención decisiva fue realizada por un policía de civil, identificado como Nacho Mayorga, quien se encontraba en el lugar junto a su madre. Al notar que el joven estaba ahogándose, Mayorga no dudó en ingresar al agua para salvarlo.

Este incidente subraya la importancia de mantener vigilancia activa en áreas turísticas, donde la seguridad de los visitantes es crucial. La comunidad local ha expresado su agradecimiento hacia el accionar valiente de Mayorga, resaltando que su rápida reacción fue fundamental para evitar una tragedia. Las autoridades han destacado la necesidad de capacitación continua para los policías y la implementación de nuevas medidas de seguridad en la zona.

Andolucas, conocido por su atractivo turístico, se encuentra ahora ante el reto de garantizar la seguridad de los visitantes. Se prevén campañas de concientización y mejoras en la vigilancia en espacios públicos, con el objetivo de prevenir futuros incidentes y fomentar un entorno seguro para todos.

Etiquetas: andolucas rescate policía seguridad pública turismo emergencia
TL;DR

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

