Restos óseos hallados en el barrio 13 de Enero generan alarma en la comunidad

La investigación sobre el hallazgo de restos óseos humanos en una vivienda del barrio 13 de Enero ha avanzado con la intervención de la Justicia y peritos especializados. Los restos, que se presume pertenecen a tres personas, fueron descubiertos el martes 20 de enero durante tareas de excavación realizadas por un albañil. La jueza de feria, María Cecilia Córdoba, y la antropóloga María Fernanda Miniotto supervisaron la inspección ocular del lugar.

El descubrimiento tuvo lugar en la intersección de avenida Homero Coronel Montes y Jorge Agüero, cuando el albañil Walter Toresani, de 66 años, encontró los restos en el patio de la vivienda propiedad de Domingo Adrián Gómez. Inicialmente, el hallazgo fue tratado con ligereza por los presentes, pero la situación cambió drásticamente al alertar a la Policía. Móviles policiales y personal judicial llegaron al lugar, alterando la tranquilidad del vecindario.

Se espera que la especialista en antropología forense realice estudios en Catamarca para determinar la antigüedad de los restos y el tiempo aproximado de enterramiento. Por orden judicial, se llevarán a cabo pericias, incluyendo estudios de carbono, para establecer el origen de los huesos. El propietario del inmueble adquirió el terreno en 2009 y comenzó la construcción de la vivienda en 2013.