Ruta 141 afectada: camión vuelca y deja esparcidos tomates cerca de Chepes

Un camión que transportaba tomates desde Mendoza hacia Tucumán se volcó en la Ruta Nacional 141, cerca de Chepes. El incidente ocurrió cuando el conductor intentó esquivar un bache de grandes dimensiones, lo que resultó en la caída de gran parte de la carga. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron heridos ni otros vehículos involucrados.

El hecho ha reavivado el descontento por el estado de la red vial nacional, evidenciando la falta de mantenimiento y la necesidad de inversión en obras públicas. Conductores y vecinos han expresado su preocupación, advirtiendo que la profundidad de los baches convierte a la Ruta 141 en un lugar de alto riesgo para los usuarios.

Las autoridades han normalizado el tránsito en la zona, pero advierten sobre la presencia de restos de la carga en los márgenes de la ruta, instando a los conductores a circular con precaución. Este suceso resalta la urgencia de una respuesta por parte de las autoridades viales ante los constantes reclamos por la seguridad en este corredor productivo, vital para la economía local.