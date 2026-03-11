Ruta 74 cerrada tras accidente: dos heridos complican el tránsito hacia Patquía

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un grave accidente vial ocurrió el lunes 9 de marzo alrededor de las 19:50 horas en la Ruta Nacional N° 74, cerca de la localidad de Patquía. Los ocupantes, oriundos de Chilecito, sufrieron lesiones significativas y fueron trasladados de urgencia a un centro médico. El siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Vento Family, conducido por Patricia Noemí Bortnyk, de 65 años, quien viajaba con Ernesto García, de 79 años.

Ambos se dirigían a su domicilio en el distrito Los Sarmientos de Chilecito cuando, por razones aún bajo investigación, la conductora perdió el control y el vehículo se salió de la ruta, impactando contra una alcantarilla. Como resultado del choque, Bortnyk sufrió fracturas expuestas en ambos tobillos y fue trasladada al hospital de Chilecito para atención especializada.

García también resultó herido, reportando dolores en la cadera y el brazo izquierdo, y fue derivado a la capital de La Rioja. La jueza de turno, Dra. María Cecilia Córdoba, está a cargo de la investigación, mientras el vehículo permanece resguardado en la comisaría local.