Miércoles, 11 de Marzo 2026
Ruta 74 cerrada tras accidente: dos heridos complican el tránsito hacia Patquía
Policiales

Ruta 74 cerrada tras accidente: dos heridos complican el tránsito hacia Patquía

Un accidente grave ocurrió en la Ruta Nacional N° 74 cerca de Patquía, donde dos ocupantes de un Volkswagen Vento, oriundos de Chilecito, sufrieron lesiones severas. Patricia Bortnyk, de 65 años, presenta fracturas expuestas, mientras que Ernesto García, de 79, reporta dolores en cadera y brazo. Ambos fueron trasladados de urgencia a hospitales locales. Las causas del siniestro están siendo investigadas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un grave accidente vial ocurrió el lunes 9 de marzo alrededor de las 19:50 horas en la Ruta Nacional N° 74, cerca de la localidad de Patquía. Los ocupantes, oriundos de Chilecito, sufrieron lesiones significativas y fueron trasladados de urgencia a un centro médico. El siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Vento Family, conducido por Patricia Noemí Bortnyk, de 65 años, quien viajaba con Ernesto García, de 79 años.

Ambos se dirigían a su domicilio en el distrito Los Sarmientos de Chilecito cuando, por razones aún bajo investigación, la conductora perdió el control y el vehículo se salió de la ruta, impactando contra una alcantarilla. Como resultado del choque, Bortnyk sufrió fracturas expuestas en ambos tobillos y fue trasladada al hospital de Chilecito para atención especializada.

García también resultó herido, reportando dolores en la cadera y el brazo izquierdo, y fue derivado a la capital de La Rioja. La jueza de turno, Dra. María Cecilia Córdoba, está a cargo de la investigación, mientras el vehículo permanece resguardado en la comisaría local.

Etiquetas: chilecito patquía accidente de tránsito ruta nacional 74 lesiones policía
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2203 articles →

Artículos relacionados

La comunidad de barrio Francisco I conmocionada tras revelarse antecedentes de violencia

Femicidio y suicidio conmocionan al barrio Francisco Primero en La Rioja

Indagatoria a profesionales por el caso Simón: repercusiones en la comunidad riojana
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar