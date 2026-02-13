Viernes, 13 de Febrero 2026
Ruta 74 cerrada tras volcadura: un hombre de 77 años herido y llevado a Chilecito
Policiales

Ruta 74 cerrada tras volcadura: un hombre de 77 años herido y llevado a Chilecito

Un grave accidente vial ocurrió en el Km 1139 de la Ruta Nacional N° 74, donde un Toyota Etios perdió el control y volcó. El conductor, de 77 años, presenta politraumatismo y fue trasladado a Chilecito para estudios. La seguridad vial se vuelve crucial en esta área.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un grave accidente ocurrió este jueves a las 15.20 horas en el Km 1139 de la Ruta Nacional N° 74, a la altura de Vichigasta. Un automóvil Toyota Etios gris, manejado por un hombre de 77 años, identificado como Olmedo, perdió el control y volcó varias veces, quedando invertido en la banquina oeste.

El conductor fue asistido por un automovilista de Santa Fe, quien lo llevó al nosocomio local. El Dr. Ocampo Juan Nicolás informó que Olmedo presenta «politraumatismo» y se encuentra lúcido, pero con presión alta. Debido a su estado, fue derivado a la Ciudad de Chilecito para estudios más complejos.

Según el informe policial, un testigo de apellido Bortoli fue quien detuvo su marcha al observar el vehículo accidentado y prestó asistencia al conductor. Las autoridades están investigando las causas del accidente, mientras que se realizarán pruebas de alcoholemia una vez que el conductor esté estabilizado.

Etiquetas: ruta nacional 74 vichigasta accidente de tránsito seguridad vial chilecito policía
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1659 articles →

Artículos relacionados

Rápida acción de bomberos evita tragedia en incendio de salón de té en Sanagasta

Ruta 141 afectada: camión vuelca y deja esparcidos tomates cerca de Chepes

Tragedia en La Rioja: joven pierde la vida en un accidente de tránsito
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar