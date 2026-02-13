Ruta 74 cerrada tras volcadura: un hombre de 77 años herido y llevado a Chilecito

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un grave accidente ocurrió este jueves a las 15.20 horas en el Km 1139 de la Ruta Nacional N° 74, a la altura de Vichigasta. Un automóvil Toyota Etios gris, manejado por un hombre de 77 años, identificado como Olmedo, perdió el control y volcó varias veces, quedando invertido en la banquina oeste.

El conductor fue asistido por un automovilista de Santa Fe, quien lo llevó al nosocomio local. El Dr. Ocampo Juan Nicolás informó que Olmedo presenta «politraumatismo» y se encuentra lúcido, pero con presión alta. Debido a su estado, fue derivado a la Ciudad de Chilecito para estudios más complejos.

Según el informe policial, un testigo de apellido Bortoli fue quien detuvo su marcha al observar el vehículo accidentado y prestó asistencia al conductor. Las autoridades están investigando las causas del accidente, mientras que se realizarán pruebas de alcoholemia una vez que el conductor esté estabilizado.