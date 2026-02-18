Jueves, 19 de Febrero 2026
Ruta Nacional 40 afectada por accidente: daños materiales entre Villa Unión y Guandacol
Policiales

Ruta Nacional 40 afectada por accidente: daños materiales entre Villa Unión y Guandacol

Un accidente entre Villa Unión y Guandacol dejó un vehículo volcado tras perder un neumático. Afortunadamente, el conductor solo sufrió lesiones leves. La seguridad vial en la Ruta Nacional 40 sigue siendo una preocupación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
Un accidente ocurrido en la Ruta Nacional 40 entre Villa Unión y Guandacol dejó únicamente daños materiales. El incidente se produjo cuando Carlos Muñoz, quien regresaba a Guandacol, perdió el control de su vehículo tras un reventón de neumático.

El automóvil se salió de la carretera, volcando y quedando en posición invertida. A pesar del vuelco, el conductor fue asistido y se confirmó que se encontraba en buen estado de salud, con solo algunas excoriaciones. La policía de Guandacol se presentó en el lugar para entregar el vehículo a su propietario.

Este tipo de accidentes subraya la importancia de realizar un mantenimiento adecuado de los vehículos, especialmente de los neumáticos, para prevenir situaciones de riesgo en la carretera. La Ruta Nacional 40, vital para la conexión entre provincias, requiere atención constante en términos de seguridad vial y control del estado de las rutas.

Los conductores son instados a realizar revisiones periódicas y a adoptar una conducción segura, ya que la prevención es clave para evitar accidentes que, aunque parezcan menores, pueden tener graves consecuencias.

Etiquetas: villa unión guandacol accidente de tránsito ruta nacional 40 seguridad vial daños materiales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

