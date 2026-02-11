Tragedia en Chilecito: motociclista pierde la vida en accidente en Ruta Provincial 12

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La comunidad de Chilecito está de luto tras el fallecimiento de Eduardo Miguel Gazpio, conocido como "Pipi", quien perdió la vida a los 40 años en el Hospital Vera Barros. El deceso se produjo después de que Gazpio sufriera un grave accidente vial en la Ruta Provincial 12 el pasado 30 de enero.

El accidente ocurrió en el distrito San Miguel, donde las lesiones de Gazpio lo dejaron en estado crítico, lo que llevó a su traslado a la capital provincial para recibir atención médica especializada. A pesar de los esfuerzos del personal en la Unidad de Terapia Intensiva, su condición se deterioró en los últimos días, resultando en su fallecimiento.

El impacto de esta noticia ha sido profundo en la localidad, donde "Pipi" era considerado un vecino querido. Amigos y familiares han comenzado a rendir homenaje en redes sociales, recordándolo con cariño por la valentía que mostró durante su lucha por la vida tras el accidente.