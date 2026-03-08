Tragedia en La Rioja: encuentran sin vida al enfermero Mario Bracco

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este viernes por la tarde, la comunidad de La Rioja se vio conmovida por el hallazgo del cuerpo sin vida de Mario Bracco, un enfermero profesional muy querido. El descubrimiento ocurrió en su domicilio, ubicado cerca del Pasaje San Vicente, antes de la intersección con Bazán y Bustos, alrededor de las 17:30 horas.

La Policía de la Provincia, junto con Bomberos y personal médico, llevó a cabo un operativo para acceder a la vivienda. Al llegar, se constató que Bracco no presentaba signos vitales y se estimó que su deceso podría haber ocurrido varios días antes, debido a las condiciones en que se encontró el cuerpo.

La zona fue asegurada mientras los peritos de Criminalística recolectaban pruebas necesarias para investigar las causas del fallecimiento. La fuerza de seguridad subrayó que se está trabajando bajo la supervisión de la justicia para esclarecer las circunstancias de la muerte del profesional. Este trágico suceso ha generado una profunda tristeza entre colegas y vecinos, quienes recordarán a Mario Bracco por su valiosa contribución a la comunidad. Se espera que en las próximas horas se obtengan más detalles tras los estudios forenses.