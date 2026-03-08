Domingo, 8 de Marzo 2026
Tragedia en La Rioja: encuentran sin vida al enfermero Mario Bracco
Policiales

Tragedia en La Rioja: encuentran sin vida al enfermero Mario Bracco

El cuerpo sin vida de Mario Bracco, un enfermero reconocido, fue hallado en su domicilio en el Pasaje San Vicente. La policía investiga las causas de su fallecimiento, que podría no ser reciente. La comunidad está consternada.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este viernes por la tarde, la comunidad de La Rioja se vio conmovida por el hallazgo del cuerpo sin vida de Mario Bracco, un enfermero profesional muy querido. El descubrimiento ocurrió en su domicilio, ubicado cerca del Pasaje San Vicente, antes de la intersección con Bazán y Bustos, alrededor de las 17:30 horas.

La Policía de la Provincia, junto con Bomberos y personal médico, llevó a cabo un operativo para acceder a la vivienda. Al llegar, se constató que Bracco no presentaba signos vitales y se estimó que su deceso podría haber ocurrido varios días antes, debido a las condiciones en que se encontró el cuerpo.

La zona fue asegurada mientras los peritos de Criminalística recolectaban pruebas necesarias para investigar las causas del fallecimiento. La fuerza de seguridad subrayó que se está trabajando bajo la supervisión de la justicia para esclarecer las circunstancias de la muerte del profesional. Este trágico suceso ha generado una profunda tristeza entre colegas y vecinos, quienes recordarán a Mario Bracco por su valiosa contribución a la comunidad. Se espera que en las próximas horas se obtengan más detalles tras los estudios forenses.

Etiquetas: la rioja hallazgo muerte policía comunidad san vicente
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2137 articles →

Artículos relacionados

Joven en estado crítico tras ser apuñalado en una pelea en Vichigasta

Accidente en La Rioja capital: motocicleta y taxi colisionan, dos heridos graves

Joven rescatado en Chilecito tras ser arrastrado por la corriente en tormenta eléctrica
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar