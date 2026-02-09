Lunes, 9 de Febrero 2026
Valiente rescate: Policía de La Rioja salva a turista en peligro de ahogarse en Andolucas
Valiente rescate: Policía de La Rioja salva a turista en peligro de ahogarse en Andolucas

Un policía de La Rioja rescató a un joven turista de Córdoba que se ahogaba en Andolucas. Este hecho resalta la importancia de protocolos de seguridad en zonas recreativas.

Un joven turista oriundo de Córdoba, identificado como Nacho Mayorga, fue rescatado de un posible ahogamiento en la localidad de Andolucas, en la provincia de La Rioja. El incidente tuvo lugar en un área conocida como “la olla”, donde el joven se encontraba en una situación crítica dentro del agua.

La rápida intervención de un policía, que se hallaba en el lugar como civil junto a su madre, fue crucial para evitar una tragedia. Al notar que el joven estaba en peligro, el oficial ingresó al agua y logró sacarlo, evitando así lo que podría haber sido un desenlace fatal.

Este evento pone de manifiesto la importancia de la vigilancia en zonas recreativas, especialmente durante la temporada alta de turismo en Andolucas. La comunidad ha expresado su agradecimiento hacia el policía por su valentía y destaca la necesidad de contar con protocolos claros para atender emergencias en áreas de baño.

A medida que aumenta el número de visitantes, las autoridades locales continúan trabajando en la promoción de la seguridad en espacios públicos, subrayando la colaboración entre la policía y la comunidad como un elemento clave para prevenir futuros incidentes.

