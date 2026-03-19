Jueves, 19 de Marzo 2026
Violencia familiar en barrio Libertador: joven detenido tras agresión grave
Policiales

Violencia familiar en barrio Libertador: joven detenido tras agresión grave

Un joven fue arrestado en el barrio Libertador tras agredir físicamente a sus padres y causar daños en su hogar. La policía intervino por un alerta de violencia familiar. La Justicia determinará su responsabilidad.

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Un joven fue detenido tras un episodio de violencia familiar en el barrio Libertador. La intervención policial se produjo luego de recibir un alerta sobre un grave incidente que involucra agresiones físicas hacia sus padres y daños considerables en el mobiliario de la vivienda.

Según las primeras informaciones, el agresor mostró un comportamiento descontrolado, generando una situación de gran tensión tanto para sus familiares como para los vecinos. Ante este peligro, se solicitó la presencia de la policía para garantizar la seguridad de los afectados.

Al llegar, los efectivos lograron controlar la situación y proceder con la detención del joven, quien fue llevado a la comisaría. Actualmente, se encuentra a disposición de la Justicia riojana, que investiga las circunstancias del hecho y la posibilidad de denuncias previas por maltrato familiar. En las próximas horas, se espera que se informe sobre el estado de las víctimas y detalles adicionales del caso.

Etiquetas: la rioja barrio libertador violencia familiar arresto policías justicia
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