Jueves, 12 de Marzo 2026
Violencia familiar en la capital: joven agredió a su pareja y hermano en un trágico incidente
Policiales

Violencia familiar en la capital: joven agredió a su pareja y hermano en un trágico incidente

Un violento episodio de violencia familiar ocurrió en la calle Dardo Rocha, donde un joven agredió a su pareja y a su hermano, causándoles heridas cortantes. La policía interviene para mediar con el atacante, quien se encuentra encerrado en la vivienda.

Un grave episodio de violencia familiar tuvo lugar en la zona este de la capital, generando alarmas entre los vecinos de la calle Dardo Rocha. Un joven agredió físicamente a su pareja y a su hermano, causándoles heridas cortantes que requirieron atención médica.

Tras el ataque, el agresor se encerró en una habitación de la vivienda, tratando de evitar su detención. Mientras tanto, las víctimas recibieron curaciones por parte de los servicios de emergencia. En respuesta, se activó un operativo de seguridad por parte del personal de la Comisaría 6ta para resguardar la zona y asistir a los afectados.

Las autoridades locales están trabajando en la mediación con el atacante, buscando que se entregue a la justicia. Este incidente resalta una problemática social persistente en la comunidad, donde la violencia intrafamiliar se ha convertido en un tema de preocupación para vecinos y autoridades.

TL;DR

