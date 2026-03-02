Martes, 3 de Marzo 2026
Yuliana Rodríguez falleció por un ACV hemorrágico, confirma la Justicia de Chilecito
Yuliana Rodríguez falleció por un ACV hemorrágico, confirma la Justicia de Chilecito

La autopsia de Yuliana Judith Rodríguez reveló que su muerte fue causada por un ACV hemorrágico tras una discusión con su pareja. El hombre permanece demorado mientras avanza la investigación. La comunidad de Chilecito espera respuestas sobre este trágico evento.

La comunidad de Chilecito se encuentra conmovida tras el fallecimiento de Yuliana Judith Rodríguez, de 35 años, quien murió la mañana del domingo en su hogar del barrio 53 Viviendas. La causa del deceso fue determinada como un accidente cerebrovascular hemorrágico por el informe preliminar de la autopsia, solicitado por el Juzgado de Instrucción N°1.

El trágico suceso ocurrió tras una fuerte discusión entre la víctima y su pareja, de apellido Cesa, luego de que Rodríguez encontrara un mensaje de otra persona en su teléfono. Según el testimonio de Cesa, ambos habían consumido alcohol antes de la disputa. Durante la discusión, Yuliana comenzó a convulsionar y falleció en una habitación del domicilio.

Los forenses confirmaron que no se encontraron lesiones externas ni signos de defensa en el cuerpo de Rodríguez, aunque se recolectaron muestras para estudios toxicológicos que serán cruciales para esclarecer los hechos. Cesa permanece demorado mientras la investigación avanza y se analizan las evidencias recolectadas. El fiscal Diego Torres Pagnussat destacó la relevancia de las pruebas en este caso que ha impactado a la comunidad, que espera justicia por la muerte de Yuliana.

