Abuelas de Plaza de Mayo protestan por la falta de envío de kits de ADN al exterior

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Las Abuelas de Plaza de Mayo han denunciado la interrupción del envío de kits de ADN a los consulados por parte del Gobierno nacional, lo que afecta la posibilidad de que personas que buscan conocer su identidad puedan realizarse pruebas. En un comunicado, expresaron su preocupación y solicitaron a la Cancillería argentina que tome medidas urgentes para resolver esta situación.

Este servicio ha estado operativo durante más de dos décadas, y su interrupción ha generado inquietud entre las Abuelas, quienes alertan sobre el desmantelamiento de políticas relacionadas con la búsqueda de identidad. Adicionalmente, resaltaron que alrededor de 300 personas continúan viviendo con identidades falsas y sin conocer su origen, siendo buscadas por sus familias legítimas desde hace más de cuatro décadas.

El comunicado subraya la necesidad de reactivar la búsqueda de los nietos y nietas desaparecidos, insistiendo en que el delito de apropiación solo cesa cuando las víctimas y sus familias conocen la verdad. Las Abuelas, símbolo de la lucha por los derechos humanos en Argentina, enfatizan que este tema no solo afecta a individuos, sino que también impacta en la memoria colectiva y en la búsqueda de justicia por las atrocidades de la dictadura.