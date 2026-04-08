Miércoles, 8 de Abril 2026
Allanamientos en inmobiliarias: la Justicia investiga el patrimonio de Adorni
Política

Allanamientos en inmobiliarias: la Justicia investiga el patrimonio de Adorni

La Justicia realizó allanamientos en tres inmobiliarias vinculadas a la compra de un departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito. Se busca esclarecer el financiamiento de la operación y los valores reales de la transacción.

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Una serie de allanamientos se llevó a cabo en tres inmobiliarias vinculadas a la compra de un departamento por parte del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en el barrio Caballito. Esta acción forma parte de una investigación por posible enriquecimiento ilícito, tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La escribana brindó detalles que buscan identificar a los intermediarios y verificar los montos reales de la transacción del inmueble situado en la calle Miró al 500. La pesquisa se centra en el financiamiento de la compra, que se habría realizado mediante préstamos de cuatro mujeres mayores, cuya situación económica no coincide con las sumas prestadas al funcionario.

Aunque Nechevenko ha negado cualquier conexión con el origen de los fondos y defendió la normalidad de las transacciones, los allanamientos reflejan el continuo escrutinio judicial sobre estas operaciones. Además, se ha decidido levantar el secreto bancario para investigar otros gastos relacionados con Adorni, incluyendo vuelos privados a Nueva York y Punta del Este.

La complejidad del caso ha suscitado un gran interés mediático, dado el papel de Adorni en el gobierno y las serias acusaciones en su contra, lo que podría revelar más información sobre las transacciones inmobiliarias y el presunto enriquecimiento indebido del funcionario.

Etiquetas: argentina gobierno nacional enriquecimiento ilícito allanamientos justicia política
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