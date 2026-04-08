Gobierno provincial analiza nuevas medidas sobre coparticipación y finanzas públicas

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El asesor legal de la Gobernación, Pedro Goyochea, destacó la relevancia del reciente decreto nacional que permite adelantos financieros a las provincias, subrayando su importancia en el contexto de las obligaciones pendientes del Estado Nacional hacia La Rioja. Goyochea mencionó que la provincia está evaluando la implementación de esta medida en función de las condiciones presupuestarias vigentes.

El funcionario indicó que esta iniciativa puede ser un "principio de diálogo" entre La Rioja y el Ministerio de Economía de la Nación, donde el gobernador Ricardo Quintela deberá establecer contacto directo para asegurar el envío de los fondos. A pesar de haber transcurrido dos años sin asistencia financiera, la gestión provincial ha logrado mantener su administración y otorgar aumentos salariales.

Goyochea enfatizó la necesidad de que el Gobierno Nacional cumpla con sus obligaciones y regularice los flujos de fondos adeudados a la provincia. Si bien valoró la predisposición del gobierno nacional, reiteró la firmeza de La Rioja en cuanto a sus derechos federales, exiguiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos.