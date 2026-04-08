Fallo judicial favorece al Gobierno provincial y desestima denuncias contra funcionarios

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El archivo de la causa que involucraba al gobernador Ricardo Quintela y a la senadora Florencia López fue celebrado por el Gobierno provincial tras el fallo del juez Rodríguez en Comodoro Py. El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, destacó que el fiscal no halló delitos en las declaraciones de los mandatarios, considerándolas parte del debate democrático.

Goyochea criticó al denunciante, afirmando que la acusación carecía de fundamento y que las acciones judiciales solo debilitan el sistema democrático. Además, indicó que se intentó judicializar una discusión que debería abordarse en el ámbito de las políticas públicas.

El funcionario enfatizó que el fallo protege contra futuros intentos de judicializar opiniones políticas en la provincia, subrayando que las valoraciones políticas no pueden ser consideradas un delito. La justicia federal ratificó que las expresiones en reportajes son un ejercicio legítimo de la labor política.