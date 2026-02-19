Jueves, 19 de Febrero 2026
Alberto Centeno deja el Concejo y se prepara para asumir en la Secretaría de Gobierno Municipal
Política

Alberto Centeno deja el Concejo y se prepara para asumir en la Secretaría de Gobierno Municipal

Alberto Centeno renunció al Concejo Deliberante de la Capital riojana, generando expectativas sobre su futuro político y posibles cambios en la estructura del cuerpo deliberativo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La reciente renuncia del concejal Alberto Centeno al Concejo Deliberante de La Rioja ha generado sorpresa en el ámbito político local. Centeno anunció su decisión a través de la red social X, aunque no detalló los motivos detrás de su salida. En su comunicado, destacó el valor institucional de su cargo y agradeció el apoyo recibido de su electorado tras las elecciones de mayo de 2023.

Su dimisión plantea interrogantes sobre el futuro del Concejo y la posible reestructuración del cuerpo deliberativo. Se espera que la renuncia sea tratada formalmente en las próximas sesiones, lo que podría dar pie a nuevos debates sobre su funcionamiento.

Por otro lado, el intendente Armando Molina anunció cambios en su Gabinete Municipal, con Daniel Romero asumiendo la Secretaría de Relaciones Institucionales y Políticas, mientras que Centeno tomará el cargo de Secretario de Gobierno. Este nuevo equipo incluye a otros funcionarios como Jorge de León como subsecretario de gobierno y Laura Gómez en Modernización y Gestión Digital, en un esfuerzo por renovar la gestión municipal.

Etiquetas: la rioja concejo deliberante renuncia política armando molina gabinete municipal
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1729 articles →

Artículos relacionados

Gobernadores de La Rioja alertan sobre riesgos de precarización laboral tras reforma propuesta

Bancos en La Rioja se suman a paro nacional por reforma laboral el 19 de febrero

Trabajadores de ATE La Rioja se movilizan este jueves en defensa de sus derechos laborales
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar