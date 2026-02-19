Alberto Centeno deja el Concejo y se prepara para asumir en la Secretaría de Gobierno Municipal

La reciente renuncia del concejal Alberto Centeno al Concejo Deliberante de La Rioja ha generado sorpresa en el ámbito político local. Centeno anunció su decisión a través de la red social X, aunque no detalló los motivos detrás de su salida. En su comunicado, destacó el valor institucional de su cargo y agradeció el apoyo recibido de su electorado tras las elecciones de mayo de 2023.
Su dimisión plantea interrogantes sobre el futuro del Concejo y la posible reestructuración del cuerpo deliberativo. Se espera que la renuncia sea tratada formalmente en las próximas sesiones, lo que podría dar pie a nuevos debates sobre su funcionamiento.
Por otro lado, el intendente Armando Molina anunció cambios en su Gabinete Municipal, con Daniel Romero asumiendo la Secretaría de Relaciones Institucionales y Políticas, mientras que Centeno tomará el cargo de Secretario de Gobierno. Este nuevo equipo incluye a otros funcionarios como Jorge de León como subsecretario de gobierno y Laura Gómez en Modernización y Gestión Digital, en un esfuerzo por renovar la gestión municipal.