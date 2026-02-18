Miércoles, 18 de Febrero 2026
Alberto Centeno se prepara para asumir como nuevo Secretario de Gobierno en marzo
Política

Alberto Centeno se prepara para asumir como nuevo Secretario de Gobierno en marzo

Alberto Centeno asumirá como Secretario de Gobierno de la Capital el 1 de marzo, enfocándose en fortalecer la presencia del Estado en los barrios. Su equipo incluye a Cluni De León como subsecretario, con un enfoque humanista y de trabajo territorial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Alberto Centeno asumirá oficialmente como Secretario de Gobierno de la Capital el 1 de marzo. Este nombramiento fue el resultado de reuniones con el intendente y el gobernador Ricardo Quintela. Centeno se comprometió a liderar su gestión con un enfoque humanista y un fuerte trabajo territorial.

Centeno, quien ya está coordinando actividades en su nueva función, expresó su motivación para estar más cerca de la comunidad. “Acepté el desafío con muchas ganas”, comentó, destacando la importancia de fortalecer la presencia del Estado en los barrios. También anunció que Cluni De León será su subsecretario, describiéndolo como un joven con experiencia que aportará valor a su gestión.

En su primera actividad simbólica antes de asumir, ambos funcionarios participaron en una plantación de árboles, un gesto que representa su compromiso con la sensibilidad y humanidad en las políticas públicas. Centeno subrayó que su mandato implica un contacto directo con los vecinos y una presencia activa en el territorio.

A pesar de que la jura formal se realizará más tarde, Centeno ya se encuentra en funciones, preparando el camino para la nueva estructura de la Secretaría de Gobierno.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial asunción política ricardo quintela gestión pública
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1716 articles →

Artículos relacionados

Gobernadores del PJ advierten sobre los efectos negativos de la reforma laboral propuesta

Impacto del paro general: bancos de La Rioja sin atención este jueves

Conflicto en Fate: trabajadores esperan soluciones tras la conciliación obligatoria de 15 días
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar