Alberto Centeno se prepara para asumir como nuevo Secretario de Gobierno en marzo

Alberto Centeno asumirá oficialmente como Secretario de Gobierno de la Capital el 1 de marzo. Este nombramiento fue el resultado de reuniones con el intendente y el gobernador Ricardo Quintela. Centeno se comprometió a liderar su gestión con un enfoque humanista y un fuerte trabajo territorial.

Centeno, quien ya está coordinando actividades en su nueva función, expresó su motivación para estar más cerca de la comunidad. “Acepté el desafío con muchas ganas”, comentó, destacando la importancia de fortalecer la presencia del Estado en los barrios. También anunció que Cluni De León será su subsecretario, describiéndolo como un joven con experiencia que aportará valor a su gestión.

En su primera actividad simbólica antes de asumir, ambos funcionarios participaron en una plantación de árboles, un gesto que representa su compromiso con la sensibilidad y humanidad en las políticas públicas. Centeno subrayó que su mandato implica un contacto directo con los vecinos y una presencia activa en el territorio.

A pesar de que la jura formal se realizará más tarde, Centeno ya se encuentra en funciones, preparando el camino para la nueva estructura de la Secretaría de Gobierno.