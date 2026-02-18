Gobernadores del PJ advierten sobre los efectos negativos de la reforma laboral propuesta

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los gobernadores de varias provincias, incluyendo La Rioja, emitieron un comunicado en el que expresan su rechazo al proyecto de reforma laboral del Gobierno Nacional. En el documento titulado «Trabajo, Federalismo y Desarrollo», argumentan que esta iniciativa no creará empleo y busca desmantelar derechos laborales en un contexto de crisis económica y alta incertidumbre.

El comunicado subraya la necesidad de actualizar las normas laborales a raíz de cambios tecnológicos y sociales, pero advierte que ninguna reforma debe orientarse a desproteger derechos ya conquistados. Además, destacan que el plan económico nacional ha contribuido al cierre de 21 mil empresas y la pérdida de casi 300 mil puestos de trabajo.

Los mandatarios califican la reforma como «antifederal», afirmando que impactará negativamente en las economías regionales y se realizó sin consultar a los gobiernos subnacionales. En su declaración, hacen un llamado a todas las fuerzas políticas para que voten en contra de esta iniciativa en el Congreso, enfatizando que la modernización de la legislación laboral debe buscar ampliar derechos y promover el trabajo formal.