Conflicto en Fate: trabajadores esperan soluciones tras la conciliación obligatoria de 15 días

El Gobierno nacional ha implementado la conciliación obligatoria por un período de 15 días en relación al conflicto laboral en la fábrica de neumáticos Fate. Esta medida incluye la orden de reintegrar a más de 900 empleados que habían sido despedidos. La decisión fue comunicada tras una reunión convocada por la secretaría de Trabajo, presidida por Julio Cordero.

La disposición oficial, emitida por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, establece que la empresa debe revertir la situación a su estado anterior al conflicto durante el tiempo que dure la conciliación. Además, se requiere que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) suspenda cualquier medida de acción directa.

Desde la Casa Rosada, hay descontento hacia el titular de Fate, Javier Madanes Quintanilla, por considerar que el cierre de la empresa tenía una motivación política, coincidiendo con la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El Gobierno también ha señalado que el incumplimiento de estas órdenes podría llevar a sanciones bajo la legislación laboral vigente.