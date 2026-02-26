Analía Tello advierte sobre la falta de infraestructura para reformar la justicia juvenil en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La situación del sistema carcelario en La Rioja es crítica, según la directora del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Analía Tello. Durante el debate nacional sobre la reforma del régimen penal juvenil, Tello destacó que la infraestructura actual está al límite, similar a la crisis en otros penales del país. La funcionaria subrayó la necesidad de un nuevo SPP debido a la sobrepoblación existente, afirmando que no hay espacio para más adultos punibles.

Respecto a la propuesta de encarcelar a menores, Tello señaló la falta de condiciones técnicas y edilicias necesarias para cumplir con la normativa. Afirmó que ni La Rioja ni otras provincias pueden implementar esta ley, indicando que se requeriría una institución separada, bien equipada y con soporte en salud mental, lo cual es escaso actualmente.

Tello también cuestionó el costo económico y la efectividad de bajar la edad de imputabilidad, argumentando que esta medida no reduce la inseguridad. En La Rioja, no hay internos menores de 18 años actualmente en el sistema penitenciario. La funcionaria enfatizó la importancia de mejorar las condiciones existentes y garantizar atención adecuada a la salud mental de los internos como solución a largo plazo.