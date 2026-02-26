Viernes, 27 de Febrero 2026
Analía Tello advierte sobre la falta de infraestructura para reformar la justicia juvenil en La Rioja
Política

Analía Tello advierte sobre la falta de infraestructura para reformar la justicia juvenil en La Rioja

la reforma del régimen penal juvenil es crítico, según la directora del SPP, Analía Tello. La infraestructura carcelaria está al límite y carece de las condiciones necesarias para implementar cambios propuestos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La situación del sistema carcelario en La Rioja es crítica, según la directora del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Analía Tello. Durante el debate nacional sobre la reforma del régimen penal juvenil, Tello destacó que la infraestructura actual está al límite, similar a la crisis en otros penales del país. La funcionaria subrayó la necesidad de un nuevo SPP debido a la sobrepoblación existente, afirmando que no hay espacio para más adultos punibles.

Respecto a la propuesta de encarcelar a menores, Tello señaló la falta de condiciones técnicas y edilicias necesarias para cumplir con la normativa. Afirmó que ni La Rioja ni otras provincias pueden implementar esta ley, indicando que se requeriría una institución separada, bien equipada y con soporte en salud mental, lo cual es escaso actualmente.

Tello también cuestionó el costo económico y la efectividad de bajar la edad de imputabilidad, argumentando que esta medida no reduce la inseguridad. En La Rioja, no hay internos menores de 18 años actualmente en el sistema penitenciario. La funcionaria enfatizó la importancia de mejorar las condiciones existentes y garantizar atención adecuada a la salud mental de los internos como solución a largo plazo.

Etiquetas: la rioja servicio penitenciario provincial reforma penal juvenil infraestructura carcelaria seguridad pública política penitenciaria
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

Artículos relacionados

Paro de 48 horas en universidades: docentes reclaman mejoras salariales en todo el país

Denuncia de Stornelli contra la senadora Florencia López agita la política riojana

Quintela destaca el respaldo comunitario en su compromiso con la justicia social
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar