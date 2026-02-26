El Senado argentino avanza en la protección de glaciares y acuerdos internacionales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Senado argentino se prepara para una semana clave con la inclusión de importantes proyectos en su agenda. El jueves, a las 11 horas, se debatirá el Acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la modificación de la Ley de Glaciares. Esta sesión representa un cambio en la estrategia del oficialismo, encabezado por el presidente Javier Milei, que busca que Argentina sea el primer país en ratificar el acuerdo dentro del bloque.

Originalmente, la discusión del jueves incluiría la reforma penal juvenil, que se ha reprogramado para el viernes 27, donde también se abordará la reforma laboral, modificada tras su paso por la Cámara de Diputados. La urgencia del Gobierno por avanzar en estos acuerdos resalta la intención de potenciar la inserción internacional de Argentina, en un momento en que Uruguay también avanza en su propio proceso legislativo.

El tratado, firmado en Asunción, elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, lo que podría incrementar las exportaciones en un 76% en los primeros cinco años, beneficiando sectores como minería, energía y agroindustria. Por otro lado, la modificación de la Ley de Glaciares ha generado inquietud entre ambientalistas, ya que podría debilitar la protección de los recursos hídricos y facilitar inversiones mineras.

El debate del viernes promete ser intenso, con la discusión de la reforma penal que propone reducir la edad de imputabilidad y la reforma laboral, además de la votación del pliego del exdiputado Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea.