Quintela recibe respaldo del Gobierno provincial ante acusaciones sobre la democracia

El respaldo al gobernador Ricardo Quintela por parte del Gobierno de La Rioja se ha manifestado tras la denuncia penal presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli. Esta acusación surge de los comentarios de Quintela sobre la situación social en Argentina, que la fiscalía ha interpretado como un posible intento de desestabilización.

La secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo, ha defendido al Gobernador, afirmando que expresar la realidad no atenta contra la democracia, sino que es un acto de defensa hacia el pueblo. Según Santángelo, alertar sobre un posible estallido social es fundamental ante el impacto de las políticas económicas.

El apoyo también se ha reflejado en el ámbito legislativo nacional. El diputado Ricardo Herrera ha calificado la denuncia como un ejemplo de la “judicialización de la política”, mientras que el legislador Germán Martínez la ha tildado de “bochorno”, señalando que es un ataque a los principios del federalismo. Desde el entorno de Quintela, se sostiene que visibilizar la realidad de los sectores vulnerables es defender a las familias, no desestabilizar.