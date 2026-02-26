Viernes, 27 de Febrero 2026
Quintela recibe respaldo del Gobierno provincial ante acusaciones sobre la democracia
Política

Quintela recibe respaldo del Gobierno provincial ante acusaciones sobre la democracia

El Gobierno de La Rioja respalda al gobernador Quintela tras una denuncia del fiscal Stornelli, que lo acusa de desestabilizar. Legisladores defienden la crítica situación social en la provincia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El respaldo al gobernador Ricardo Quintela por parte del Gobierno de La Rioja se ha manifestado tras la denuncia penal presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli. Esta acusación surge de los comentarios de Quintela sobre la situación social en Argentina, que la fiscalía ha interpretado como un posible intento de desestabilización.

La secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo, ha defendido al Gobernador, afirmando que expresar la realidad no atenta contra la democracia, sino que es un acto de defensa hacia el pueblo. Según Santángelo, alertar sobre un posible estallido social es fundamental ante el impacto de las políticas económicas.

El apoyo también se ha reflejado en el ámbito legislativo nacional. El diputado Ricardo Herrera ha calificado la denuncia como un ejemplo de la “judicialización de la política”, mientras que el legislador Germán Martínez la ha tildado de “bochorno”, señalando que es un ataque a los principios del federalismo. Desde el entorno de Quintela, se sostiene que visibilizar la realidad de los sectores vulnerables es defender a las familias, no desestabilizar.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela denuncia penal política gobierno nacional justicia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

Artículos relacionados

Paro de 48 horas en universidades: docentes reclaman mejoras salariales en todo el país

Denuncia de Stornelli contra la senadora Florencia López agita la política riojana

Quintela destaca el respaldo comunitario en su compromiso con la justicia social
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar