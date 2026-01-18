Apoyo de Angelici a la AFA: Betano se suma como sponsor del torneo nacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El ex presidente de Boca, Daniel Angelici, ha llegado a un acuerdo con Chiqui Tapia y Pablo Toviggino para brindar apoyo en sus problemas legales, según fuentes cercanas a las negociaciones. Este acuerdo se enmarca en un contexto donde Betano, la empresa de apuestas deportivas online que controla Angelici, se convertirá en el patrocinador de la Copa Argentina y de la Liga, los torneos más destacados de la AFA.

El proceso para asegurar el patrocinio no fue fácil, ya que implicó que Tapia y Toviggino despidieran a Mercado Libre como sponsor. En respuesta a esta situación, Marcos Galperin decidió asociarse con Estudiantes de La Plata, club que tiene a Juan Sebastián Verón como figura destacada, lo que añade un matiz político a la situación.

El silencio de Mauricio Macri, quien ha tenido vínculos cercanos con Angelici, ha sorprendido a quienes están al tanto del escándalo que involucra a Tapia y Toviggino. Mientras tanto, la justicia sigue investigando los manejos financieros asociados a Sur Finanzas, una empresa con la que se relacionan los dirigentes de la AFA y que está bajo sospecha de lavado de dinero.