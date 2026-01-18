Lunes, 19 de Enero 2026
Apoyo de Angelici a la AFA: Betano se suma como sponsor del torneo nacional
Política

Apoyo de Angelici a la AFA: Betano se suma como sponsor del torneo nacional

Daniel Angelici llegó a un acuerdo para que Betano patrocine la Copa Argentina, tras desplazar a Mercado Libre. El escándalo en la AFA se intensifica con investigaciones judiciales sobre lavado de dinero.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El ex presidente de Boca, Daniel Angelici, ha llegado a un acuerdo con Chiqui Tapia y Pablo Toviggino para brindar apoyo en sus problemas legales, según fuentes cercanas a las negociaciones. Este acuerdo se enmarca en un contexto donde Betano, la empresa de apuestas deportivas online que controla Angelici, se convertirá en el patrocinador de la Copa Argentina y de la Liga, los torneos más destacados de la AFA.

El proceso para asegurar el patrocinio no fue fácil, ya que implicó que Tapia y Toviggino despidieran a Mercado Libre como sponsor. En respuesta a esta situación, Marcos Galperin decidió asociarse con Estudiantes de La Plata, club que tiene a Juan Sebastián Verón como figura destacada, lo que añade un matiz político a la situación.

El silencio de Mauricio Macri, quien ha tenido vínculos cercanos con Angelici, ha sorprendido a quienes están al tanto del escándalo que involucra a Tapia y Toviggino. Mientras tanto, la justicia sigue investigando los manejos financieros asociados a Sur Finanzas, una empresa con la que se relacionan los dirigentes de la AFA y que está bajo sospecha de lavado de dinero.

Publicidad
Etiquetas: argentina afa betano política escándalo justicia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1040 articles →

Artículos relacionados

La Ciencia Política argentina se enfrenta al discurso presidencial en nuevos análisis

Temor en la provincia por posible eliminación de vacunas obligatorias bajo el gobierno de Milei

Acuerdo histórico entre Mercosur y UE: expectativas para el comercio argentino
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar