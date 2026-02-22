Domingo, 22 de Febrero 2026
Argentina celebra 122 años de presencia en la Antártida con actos conmemorativos
Argentina celebra 122 años de presencia en la Antártida con actos conmemorativos

El Gobierno Nacional celebró el 122º aniversario de la presencia argentina en la Antártida, destacando su compromiso con la soberanía y la investigación científica en la región. La conmemoración resalta el esfuerzo de científicos y militares en condiciones extremas.

El Gobierno Nacional conmemoró el 122º aniversario de la presencia argentina en la Antártida, destacando el esfuerzo de científicos, militares y exploradores en condiciones extremas para mantener la soberanía en la región. Este evento subraya la importancia de la investigación científica y el monitoreo climático en el territorio antártico.

El presidente Javier Milei compartió en redes sociales una imagen de su visita a Tierra del Fuego, en la que se resalta el rol estratégico de la Antártida. La Cancillería Argentina también se pronunció al recordar que el 22 de febrero de 1904 se inauguró el Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie, lo que marcó el inicio de la presencia pacífica y continua de Argentina en la zona.

Con un total de 13 bases y refugios, el país reafirma sus derechos sobre el Sector Antártico Argentino y su compromiso con los principios del Sistema del Tratado Antártico. En esta conmemoración, se destacó la vocación de servicio de quienes sostienen el pabellón nacional en el continente blanco y la necesidad de defender la soberanía nacional frente a los retos climáticos y geopolíticos actuales.

